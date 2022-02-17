Американская фигуристка Алиса Лью лидирует на Олимпиаде перед последней разминкой

Американская фигуристка Алиса Лью захватила лидерство на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) перед финальной разминкой.



Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Женщины

Положение после трёх разминок

1. Алиса Лью (США) — 208,95.

2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 206,79.

3. Йелим Ким (Южная Корея) — 202,63.

4. Мэрайя Белл (США) — 202,30.

5. Анастасия Губанова (Грузия) — 200,98.

6. Екатерина Куракова (Польша) — 185,84.

7. Виктория Сафонова (Беларусь) — 184,83.

8. Ольга Микутина (Австрия) — 182,20.

9. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 179,97.

10. Карен Чен (США) — 179,93.

11. Николь Шотт (Германия) — 177,65.

12. Линдсай ван Зюндерт (Нидерланды) — 175,81.

13. Мэдлин Шизас (Канада) — 175,56.

14. Элишка Бржезинова (Чехия) — 175,41.

15. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) — 171,75.

16. Алексия Паганини (Швейцария) — 168,91.

17. Мана Кавабэ (Япония) — 166,73.

18. Александра Фейгин (Болгария) — 159,31.

19. Дженни Сааринен (Финляндия) — 153,04.



Российские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова выступят в четвёртой, заключительной разминке.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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