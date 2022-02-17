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Американская фигуристка Алиса Лью лидирует на Олимпиаде перед последней разминкой

Американская фигуристка Алиса Лью лидирует на Олимпиаде перед последней разминкой
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Американская фигуристка Алиса Лью захватила лидерство на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) перед финальной разминкой.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Женщины
Положение после трёх разминок
1. Алиса Лью (США) — 208,95.
2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 206,79.
3. Йелим Ким (Южная Корея) — 202,63.
4. Мэрайя Белл (США) — 202,30.
5. Анастасия Губанова (Грузия) — 200,98.
6. Екатерина Куракова (Польша) — 185,84.
7. Виктория Сафонова (Беларусь) — 184,83.
8. Ольга Микутина (Австрия) — 182,20.
9. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 179,97.
10. Карен Чен (США) — 179,93.
11. Николь Шотт (Германия) — 177,65.
12. Линдсай ван Зюндерт (Нидерланды) — 175,81.
13. Мэдлин Шизас (Канада) — 175,56.
14. Элишка Бржезинова (Чехия) — 175,41.
15. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) — 171,75.
16. Алексия Паганини (Швейцария) — 168,91.
17. Мана Кавабэ (Япония) — 166,73.
18. Александра Фейгин (Болгария) — 159,31.
19. Дженни Сааринен (Финляндия) — 153,04.

Российские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова выступят в четвёртой, заключительной разминке.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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Олимпиада 2022. Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
17 февраля 2022, четверг. 13:00 МСК
Идёт
1
Анна Щербакова
Россия
255.95
2
Александра Трусова
Россия
251.43
3
Каори Сакамото
Япония
233.13
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