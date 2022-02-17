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Американка Карен Чен — о деле Камилы Валиевой: важно, чтобы соревнования были чистыми

Американка Карен Чен — о деле Камилы Валиевой: важно, чтобы соревнования были чистыми
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Американская фигуристка Карен Чен после выступления в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине ответила на вопрос о допинговом деле россиянки Камилы Валиевой. Сборная России с 15-летней спортсменкой в составе выиграла командный турнир на Олимпиаде-2022, но церемонию награждения отменили из-за расследования дела Камилы. Сборная США в командном турнире заняла второе место.

«Я не знаю деталей дела Валиевой. Могу лишь сказать, что важно, чтобы соревнования были чистыми. Очень обидно, что медальной церемонии не будет, но это сложная ситуация», — передаёт слова Чен корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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