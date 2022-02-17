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Камила Валиева не стала общаться с журналистами после личного турнира

Камила Валиева не стала общаться с журналистами после личного турнира
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Российская фигуристка Камила Валиева не стала общаться с журналистами в микст-зоне после окончания личного турнира.

Валиева, против которой идёт расследование в связи с нарушением антидопинговых правил, неудачно исполнила произвольную программу и заняла только четвёртое место.

С тех пор, как стало известно, что Валиева подозревается в нарушении антидопинговых правил, Камила ни разу не пообщалась с журналистами в микст-зоне. Только дала небольшой комментарий для Первого канала.

В итоге Валиева помогла сборной России выиграть командный турнир, но медали не были вручены до окончания расследования. В личном турнире после участия в слушаниях CAS Камила не смогла завоевать медаль, став четвёртой. Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова.

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