Авербух: 4-е место — не место Валиевой. Обстоятельства сделали своё дело

Бывший российский фигурист, а ныне хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе одиночных состязаний фигуристок на зимних Олимпийских играх в Пекине. Валиева по ходу программы допустила сразу несколько ошибок и стала лишь пятой в произвольной программе и четвёртой по сумме короткой и произвольной, оставшись без медали в личных соревнованиях.



«Было очень горестно видеть такую Камилу Валиеву. Четвёртое место — это не место Камилы. Всё понимаю, что она фантастически талантлива и фантастически одарена, но, к сожалению, обстоятельства вокруг сделали своё дело.



Какая бы сильная ни была Камила, сегодня она не справилась. Дома мы обязательно её поддержим. Дай бог ей сил пройти эту дорогу. Камиле всего 15 лет, на следующей Олимпиаде ей будет только 19. Всё в руках Камилы», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



Напомним, олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании стала россиянка Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова, третьей стала японка Каори Сакамото.



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