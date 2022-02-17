«У всех есть золотая медаль, а у меня нет». Трусова расплакалась после серебра ОИ

Российская фигуристка Александра Трусова, занявшая второе место на Олимпиаде-2022, расплакалась после объявления итоговых результатов соревнований одиночниц.

«У всех есть золотая медаль, а у меня нет», — крикнула Трусова со слезами на глазах.

Камила Валиева по ходу программы допустила сразу несколько ошибок и стала лишь пятой в произвольной программе и четвёртой по сумме короткой и произвольной, оставшись без медали в личных соревнованиях.

Напомним, олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании стала россиянка Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова, третьей стала японка Каори Сакамото.

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