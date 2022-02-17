«Это настоящее величие». Василий Уткин отреагировал на победу Анны Щербаковой на ОИ

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на выступление российских фигуристок на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Очень жаль Валиеву. Ужасно. Но мне кажется, что прямо сейчас это для тех, кто рядом с ней. У нас, обычной публики, впереди куча времени для сочувствия и поддержки.
Сегодня в первую очередь день Щербаковой. Она невероятная спортсменка. Показать лучшее, что можешь, в главный день — это настоящее величие. И смысл спорта.
Сегодня день Анны Щербаковой. Для всех остальных — любимых, гениальных, невероятных, несчастных — в году есть еще 364 дня», — написал Уткин у себя в телеграм-канале.
Напомним, российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В произвольной программе спортсменка показала результат 175,75 балла.
Александра Трусова стала второй и завоевала серебро. У неё 251,73 балла. Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе и заняла четвёртое место. На её счету 224,09 балла. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото. Она заработала 233,13 балла.
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- 17 февраля 2022
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