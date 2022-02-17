Кацалапов — о Валиевой: выдержать всё это дорогого стоит

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в танцах на льду Никита Кацалапов высказался о прокате произвольной программы Камилы Валиевой в личном турнире.

15-летняя фигуристка, против которой идёт расследование из-за нарушения антидопинговых правил, дважды упала и допустила ещё три ошибки, оставшись в итоге без медали.

«Впечатления сильные после проката Камилы. Ей нужно просто продолжать делать то, что она делает. Это очень сильная спортсменка, очень сильная девочка. Прокататься под таким давлением, выдержать всё это – это дорогого стоит. Сейчас не получилось, но ей 15 лет, у неё всё впереди, будущее светлое. Мы все это видим, видим, как она катается, что она умеет. Я желаю ей только самого лучшего – терпеть и выстоять. Сейчас после этих Олимпийских игр она будет сильнее гораздо», — сказал Кацалапов пресс-службе ОКР.