Щербакова высказалась об эмоциональной реакции Трусовой на серебро Олимпиады-2022

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова отреагировала на эмоции Александры Трусовой, которая выиграла произвольную программу, но по сумме двух выступлений стала серебряным призёром, уступив соотечественнице 4 балла.

Узнав, что пяти четверных прыжков не хватило до золота, Трусова в слезах кричала, что ненавидит фигурное катание.

«До сих пор не видела ничьих прокатов, не знаю, как Саша выступила. Я сделала свой абсолютный максимум на сегодняшний день. Уходя со льда, я знала, что сделала всё, что могла.

Эмоции Саши? Я бы лично ей сказала всё, что хотела, а не через прессу. Мы лично с ней ещё не виделись, только рядом стояли на пьедестале. Удивилась ли я реакции? У меня по эмоциям внутри пустота. Я не чувствую радости за себя и за других. Не могу осознать, что соревнования закончились. У меня есть какое-то напряжение, что я должна ещё что-то показать. Нужно подождать до завтра, чтобы я посидела одна в тишине и осознала произошедшее.

Что касается разницы в четыре балла, то сложно сказать, много это или мало. Я не видела прокаты. Бывает по-разному, иногда это может быть решение одной ошибки. Я знаю по себе, что, если из-за одной ошибки упускается шанс за медаль – это очень тяжело. У меня так было на первом чемпионате Европы. Очень долго не могла упустить момент, он мне очень долго снился. Всегда зависит от ситуации. Иногда даже одна сотая на счету, как у девочек на прошлой Олимпиаде», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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