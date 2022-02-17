Щербакова — о выступлении Валиевой: очень переживала за Ками

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова высказалась о выступлении в произвольной программе личного турнира Олимпийских игр своей соотечественницы Камилы Валиевой, против которой ведётся расследование за нарушение антидопинговых правил.

Валиева выступала после Щербаковой. Она не справилась с прокатом, дважды упав и допустив ещё три ошибки, и в итоге заняла только четвёртое место.

«Выступление Камилы видела, но ещё не отошла от своего проката, пыталась осознать, что только завершила выступление на ОИ, к чему мы так долго готовились. Очень переживала за Ками, было видно с первого прыжка, как тяжело ей даётся прокат. Понимаю чувства спортсмена, очень непросто докатывать программу. Скажу ей лично всё, что думаю об этом», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Иностранная журналистка спросила Щербакову: «Думаете, все, что произошло с Камилой – это справедливо?». «Извините, не буду об этом говорить», — ответила Анна.