Американский комментатор: слава богу, что Валиевой не будет на подиуме!

Американский комментатор Джонни Вейр высказался о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай). Напомним, спортсменка заняла четвёртое место.
«Мы увидели уничтожение юной девушки. Я не могу представить, каково это — пройти то, через что сейчас проходит Камила. Но это никак не отменяет того факта, что её и близко не должно было быть на Олимпиаде. Слава богу, что её не будет на подиуме!» — сказал Вейр в эфире американского телевидения.
Напомним, российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В произвольной программе спортсменка показала результат 175,75 балла. Александра Трусова стала второй и завоевала серебро. У неё 251,73 балла. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото. Она заработала 233,13 балла.
- 17 февраля 2022
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