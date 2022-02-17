Загитова поддержала Валиеву после непопадания на пьедестал на Олимпийских играх — 2022

Чемпионка Олимпийских игр в Пхёнчхане (Южная Корея) Алина Загитова поддержала российскую фигуристку Камилу Валиеву после четвёртого места в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Сториз» доступна в течение 24 часов в «инстаграме» Алины Загитовой.

«Ками, я даже не знаю, что сказать, сколько ты пережила за эти Олимпийские игры. Ты сильная, ты справишься», — написала Загитова у себя в «сториз «Инстаграма».

Напомним, олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании стала россиянка Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова, третьей стала японка Каори Сакамото.

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