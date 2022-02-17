Тара Липински: Валиевой не должны были позволять выступать

Чемпионка Олимпийских игр 1998 года, бывшая американская фигуристка Тара Липински поделилась мнением о россиянке Камиле Валиевой, которая заняла четвёртое место в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Не могу представить, через что пришлось пройти Камиле. Я злюсь, что взрослые, окружающие её, не смогли принять лучших решений. Она — та, кому сейчас приходится иметь дело с последствиями. Она всего лишь девочка, и это совершенно несправедливо. Но при этом ей не должны были позволять выступать здесь. Я виню взрослых, которые её окружают», — приводит слова Липински NBC.
Напомним, олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании стала россиянка Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова, третьей стала японка Каори Сакамото.
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