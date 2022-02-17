Фетисов: хочется радоваться за Щербакову и Трусову, но за Валиеву до слёз обидно!

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой, занявшей четвёртое место на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Конечно, причиной произошедшего с Камилой Валиевой является сложившаяся ситуация на Олимпиаде. Столько давления на девочку, которая ни в чём не виновата и подверглась нападкам этих дяденек и тётенек! Для меня было бы большим событием, если бы она справилась. Хочется радоваться за двух победительниц, но Камила из головы просто не выходит. До слёз обидно! Желаю ей, чтобы она не поломалась, смогла пережить этот непростой момент и двигалась дальше. Мы будем наслаждаться её талантом и характером. Данная ситуация сделает её ещё сильнее», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.