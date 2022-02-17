Анна Щербакова: личное золото или командное? Нужно и там и там показывать свой максимум

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова высказалась о командном турнире Игр-2022.

Сборная России выиграла командный турнир, но до сих пор не получила заслуженные медали из-за расследования в отношении Камилы Валиевой, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил. По ходу командных соревнований в составе национальной команды не было произведено ни одной замены, в результате чего Щербакова и Александра Трусова не имели возможности завоевать ещё одну олимпийскую медаль.

«Сейчас я могу выдохнуть и забыть про переживания по команднику. Думаю, это лучшее, что я могла сделать, чтобы не переживать по этому поводу. Что бы я выбрала — личное золото или золото по команднику? Выбирать не надо. Нужно и там и там показывать свой максимум», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.