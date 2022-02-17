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Женское одиночное фигурное катание на Олимпиаде-2022, слова олимпийской чемпионки Анны Щербаковой

«Олимпийская чемпионка — звучит как-то нереально!» Щербакова — о главной победе в жизни
Полина Куимова
Щербакова рассказала о главной победе в жизни
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Рассудительная Аня, которая до сих пор не поняла, что произошло.

Анна Щербакова – пример того, как нужно собираться в важные моменты и сохранять самообладание, когда вокруг происходит сплошная драма. Камила Валиева, которую поддерживала вся страна, стала четвёртой и рыдала на плече у тренера, Александра Трусова, ставшая второй, тоже разрыдалась перед цветочной церемонией, проклиная фигурное катание. В этой ситуации сложно осознать свою победу, а ещё сложнее – ей радоваться.

Трусова стала 2-й и разрыдалась. Грозилась бросить фигурное катание и обвиняла Тутберидзе Трусова стала 2-й и разрыдалась. Грозилась бросить фигурное катание и обвиняла Тутберидзе

И Аня честно признаётся – ей нужно время, чтобы всё осознать. Ниже – её слова после завоевания олимпийского золота.

«Я ещё ничего не поняла, поэтому и выгляжу очень спокойной! – ответила Аня журналисту, который удивился её спокойствию. – Я испытала невероятное счастье от своего проката. Это именно то, о чём я мечтала: показала свой максимум в нужное время и в нужном месте. Гора с плеч упала. Но после объявления результата я всё равно не до конца поняла, что произошло. Мне нужно время, чтобы это всё осознать.

Окончательное решение, что буду прыгать два четверных, я приняла после вчерашней тренировки. Весь сегодняшний день шёл по плану: после утренней тренировки я почувствовала уверенность в том, что справлюсь с набором.

Перед стартом был мандраж. Больше, чем перед короткой программой, потому что в произвольной сложнее элементы. Но я чувствовала, что готова к этим соревнованиям. Возможно, потому что это мой третий сезон на взрослом уровне. С каждым соревнованием я приобретала новый опыт. Волнение было под контролем, и оно мне не помешало. Я очень счастлива!

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Сейчас я могу выдохнуть и забыть про переживания по команднику. Думаю, это лучшее, что я могла сделать, чтобы не переживать по этому поводу.

Саше Трусовой я скажу всё лично, не через прессу. Мы лично с ней ещё не виделись, только рядом стояли на пьедестале. Не могу ничего ответить, удивила ли меня её реакция. У меня по эмоциям внутри пустота. Я не чувствую радости ни за себя, ни за других. Не могу даже осознать, что соревнования закончились. У меня есть какое-то напряжение, будто я должна ещё что-то показать. Нужно подождать до завтра, чтобы я посидела одна в тишине и осознала произошедшее.

Что касается разницы в четыре балла, то сложно сказать, много это или мало. Я не видела прокаты. Бывает по-разному – иногда это одна ошибка… Знаю по себе, что, если из-за одной ошибки упускается шанс за медаль – это очень тяжело. У меня так было на первом чемпионате Европы. Очень долго не могла отпустить момент, оно мне очень долго снилось это падение с лутца. Всегда зависит от ситуации. Иногда даже одна сотая на счету, как у девочек на прошлой Олимпиаде. А когда счёт идёт на четверные прыжки, то разница больше.

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Впереди награждение. А то, что было на льду… Пока вся в своих мыслях, меня даже тренеры спросили: «Что-то ты не очень счастливая?». Я говорю: «Не поняла, что произошло, не выдохнула». Может, мне и лучше, что награждение пока такое спокойное. Я ещё не готова радоваться на полную. Но рада, что оно состоится! Соревнования без награждения – незавершённые. Эти моменты должны придавать осознания произошедшему.

Все, кто меня знает, говорит, что я спокойно жить не могу. У меня вечно что-то случается. Когда здесь шли первые тренировки, все, с кем я общалась, спрашивали, как я, как лёд. Я говорила: «Не поверите, но пока всё хорошо». Сама не могла понять почему. Было множество неприятностей, трудностей, но они есть у каждого спортсмена, поэтому выделить что-то одно сложно. Когда я получила травму в Новогорске в этом сезоне, возможно, я тогда перестала верить в то, что буду выступать на главных стартах. Но я полностью не отчаивалась – всегда находила силы тренироваться дальше.

Ничего не буду отвечать людям, которые после чемпионата России говорили и писали, зачем меня берут на Евро. Могу им просто помахать! Если судить по соревнованиям, то можно сказать, что я не приезжала сюда фаворитом. Но я никуда не приезжаю с таким ощущением. Как бы банально ни звучало, я на каждое соревнование еду с мыслями только о своём прокате.

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Наверное, есть во мне что-то, что помогает собираться в нужный момент. Какая-то уверенность в своих силах… Но мне кажется, это не всегда со мной было. В какой-то момент я поняла: странно, что я каждый день тренируюсь, чтобы потом выйти на соревнования, испугаться и получить негативные эмоции.

Много лет ежедневно тренируюсь ради того, чтобы приехать на соревнования и получить незабываемые впечатления – от зрителей, выступлений. И вот это ощущение, когда ты стоишь в финальной позе, когда ты сделал всё… Ради этого я работаю каждый день. Я это осознала, и теперь на соревнованиях ощущаю себя по-другому.

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Я сегодня кайфанула, но не во время проката, а уже после него. «Анна Щербакова – олимпийская чемпионка» звучит как-то нереально. Я когда слышу – не верю!

У меня есть желание кататься дальше. Я пока не могу себя представить без фигурного катания. У меня нет чёткого представления, как будет дальше выглядеть моя карьера, но пока есть осознание, что заканчивать я не готова».

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