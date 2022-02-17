Каори Сакамото отреагировала на завоевание личной бронзы зимней Олимпиады — 2022
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Японская фигуристка Каори Сакамото подвела итог своего выступления в личном турнире Олимпийских игр – 2022 в Пекине.
Сакамото стала бронзовым призёром Игр. Третье место японская фигуристка заняла как в короткой, так и в произвольной программе. Но если в короткой она опередила упавшую после приземления с тройного акселя Александру Трусову, то в произвольной и по сумме двух выступлений выиграла у Камилы Валиевой, которая не справилась с прокатом. 15-летняя россиянка дважды упала и допустила ещё три ошибки при исполнении элементов.
«Удивлена, что завоевала бронзу. Очень счастлива. Понимала, что могу кататься лучше, чем в Пхёнчхане, и могу выиграть медаль», — передаёт слова Сакамото корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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