В Госдуме призвали представить Валиеву к правительственной награде после 4-го места на ОИ

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что в России фигуристка Камила Валиева должна получить все награды, которые причитаются чемпионке.
«Для Валиевой нужно организовать своё чествование и награждение за всё, что она перенесла. Она — одна из главных творцов победы нашей сборной в командном турнире. Та золотая медаль неоспорима. К тому же она блистательно выиграла короткую программу. В произвольной судьи могли по-другому подойти к оценке её выступления, несмотря на все эти падения. Её выступление однозначно лучше, чем у японки. Это некая хитрость, ведь зачем им скандал с отсутствием награждения?
Но Камилу нужно встречать и оберегать, как цветочек, готовить к следующим стартам. Необходимо оградить её от судебных проблем и назойливых журналистов. Она должна чувствовать себя дома под защитой и получить все награды, которые ей причитаются. Это должна быть правительственная награда», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 17 февраля 2022
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