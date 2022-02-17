Стало известно, что Валиева сказала Тутберидзе, когда увидела результаты ПП в Пекине

Стали известны слова, которые российская фигуристка Камила Валиева сказала своему тренеру Этери Тутберидзе во время объявления баллов за произвольную программу на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Зато теперь церемонию не отменят», — сказала Валиева и заплакала.
Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение отменить церемонию награждения в женском катании на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине, если 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева, чей допинг-тест ранее дал положительный результат, попадёт в тройку призёров.
Олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании стала россиянка Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова, третьей стала японка Каори Сакамото. Валиева остановилась в шаге от пьедестала.
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