CAS: триметазидин мог попасть в организм Камилы Валиевой через лекарство её дедушки

Спортивный арбитражный суд (CAS) на своём официальном сайте опубликовал мотивировочную часть решения о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой к участию в личном турнире Олимпийских игр – 2022 в Пекине. CAS подтвердил, что триметазидин мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства, которое принимает её дедушка.

В ходе слушаний представители Валиевой заявили, что она «не употребляла запрещённую субстанцию преднамеренно, даже не по медицинским показаниям».

«Наиболее вероятно запрещённое вещество попало в организм спортсменки бытовым путем из-за её дедушки, который использует триметазидин после операции на сердце и носит его с собой. Мать спортсменки указала, что дедушка регулярно возил её на тренировки, а триметазидин находился в его машине», — говорится в решении в CAS.

Допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Об этом стало известно после окончания командного турнира Олимпиады. CAS допустил фигуристку до участия в личном турнире в Пекине. При этом церемония награждения, в случае попадания Валиевой в тройку призёров, была бы отложена до окончания расследования, так как её результаты на Олимпиаде считаются предварительными. Валиева стала четвёртой.