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Волосожар — Валиевой: держись, Малыш, у тебя всё будет хорошо

Волосожар — Валиевой: держись, Малыш, у тебя всё будет хорошо
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Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар подвела итоги выступления российских фигуристок в личном турнире Олимпийских игр – 2022 в Пекине.

Золото завоевала Анна Щербакова, второй стала Александра Трусова. Камила Валиева, против которой ведётся расследование из-за нарушения антидопинговых правил, неудачно откатала произвольную программу и стала четвёртой.

«Не могу остаться равнодушной, решила сказать, как есть на душе. Безумно счастлива. Анечка Щербакова, Сашуля Трусова, вы огромные молодцы, вы выстояли, вы выдержали, вы это сделали. Вы доказываете, что Россия – лучшая. И я желаю вам в дальнейшем только успехов, только побед.

Камичка, милая, до слёз обидно. Держись, Малыш, у тебя всё будет хорошо. Ты потрясающий человек, потрясающая спортсменка. Знаешь, не у каждого хватило бы силы воли, силы духа выдержать даже так, поэтому всё у тебя впереди. Тебя любит вся страна, поддерживает и ждёт от тебя только улыбок. Мы тебя любим», — сказала Волосожар в ролике на своей странице в «Инстаграме».

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