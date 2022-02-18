Сорина — о работе с мужем Егором: в первые годы было очень тяжело, сейчас уже спокойно

Олимпийская чемпионка в эстафете, российская лыжница Татьяна Сорина рассказала о милых пикировках с мужем Егором Сориным, который является тренером национальной команды.
«Я бы сказала, что пикировки не всегда милые, но ничего. Мы уже привыкли. В первые годы было очень тяжело сработаться, а сейчас уже спокойно реагируем на это. Вы говорите, что у нас пикировки по большой любви, а бывает очень жёстко, до ссор доходит. Мне кажется, не очень приятно на такое смотреть. Сейчас нет смысла долго держать какую-то обиду, мы в одной лодке плывём. Мне кажется, сейчас надо отпускать ситуацию как можно быстрее. Поэтому поссорились — забыли, дальше тренируемся.
Думала, что без дочери здесь будет намного тяжелее. Но она пошла в садик, поэтому я спокойна. Она целый день делом занята, а по вечерам звоним, общаемся. В принципе, нормально уже. Она нас узнаёт по телевизору. Такая деловая стала, когда в садик пошла. Поэтому хочется уже приехать к ней и сказать, кто мама и кто папа, чтобы она вспомнила нас. А так иногда звонишь — она уже отворачивается, своими делами занимается. Краем глаза посмотрит — и хватит на этом», — сказала Сорина в интервью «Матч ТВ».
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