Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Допинг-проба украинской бобслеистки Гунько, взятая в Пекине, дала положительный результат

Допинг-проба украинской бобслеистки Гунько, взятая в Пекине, дала положительный результат
Комментарии

Допинг-проба украинской бобслеистки Лидии Гунько, взятая на Олимпийских играх в Пекине (Китай), дала положительный результат. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA).

В допинг-пробе 28-летней спортсменки обнаружена более активная форма тестостерона — дигидротестостерон. Проба была сдана 14 февраля 2022 года.

Гунько имеет право оспорить наложение временного отстранения в Спортивном арбитражном суде — Антидопинговом отделе. Лидия Гунько также имеет право запросить анализ пробы Б.

На Олимпийских играх в Пекине Гунько стала 20-й в соревнованиях в одиночном бобе.

Ранее положительный тест на допинг сдала другая украинская спортсменка — лыжница Валентина Каминская.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Громкий допинг-скандал на Олимпиаде. Лыжница Каминская попалась на стероидах Громкий допинг-скандал на Олимпиаде. Лыжница Каминская попалась на стероидах
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022