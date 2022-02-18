Допинг-проба украинской бобслеистки Гунько, взятая в Пекине, дала положительный результат

Допинг-проба украинской бобслеистки Лидии Гунько, взятая на Олимпийских играх в Пекине (Китай), дала положительный результат. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA).
В допинг-пробе 28-летней спортсменки обнаружена более активная форма тестостерона — дигидротестостерон. Проба была сдана 14 февраля 2022 года.
Гунько имеет право оспорить наложение временного отстранения в Спортивном арбитражном суде — Антидопинговом отделе. Лидия Гунько также имеет право запросить анализ пробы Б.
На Олимпийских играх в Пекине Гунько стала 20-й в соревнованиях в одиночном бобе.
Ранее положительный тест на допинг сдала другая украинская спортсменка — лыжница Валентина Каминская.
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