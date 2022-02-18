Кабаева — о скандале с Валиевой: выглядит как целенаправленный наезд на российский спорт

Олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева высказалась о ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Почему нужно было ждать до того момента, когда Валиева выступила в команде и завоевала золотую медаль? В связи с этим возникают подозрения в том, что это было сделано сознательно, чтобы отобрать золотую медаль у нашей команды. Если бы Всемирное антидопинговое агентство сделало это своевременно, до Олимпиады, то тогда бы Валиеву заменили, и команда все равно выиграла бы золотую медаль, а так есть повод передать её награду второму месту, которое заняли американцы. И поскольку Спортивный арбитражный суд разрешил выступать Камиле дальше, то следует сразу признать, что это чистая спортсменка, а не навешивать её будущие результаты на следующее решение. И всё вместе это выглядит отвратительно, как целенаправленный наезд на российский спорт», — приводит слова Кабаевой Starhit.

Напомним, Допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Об этом стало известно после окончания командного турнира Олимпиады. Спортивный арбитражный суд допустил фигуристку до участия в личном турнире на Олимпиаде. При этом церемония награждения, в случае попадания Валиевой в тройку призёров, была бы отложена до окончания расследования, так как её результаты на ОИ-2022 считаются предварительными. Валиева заняла четвёртое место в личном турнире.

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