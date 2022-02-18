Мэр Москвы Собянин отреагировал на выступление российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал пост после выступления российских фигуристок на Олимпийских играх в Пекине.

«От всей души поздравляю наших фигуристок с золотом и серебром Олимпиады! Анна Щербакова — чисто, артистично, грандиозно! Александра Трусова впервые в истории сделала пять четверных прыжков за программу! Камила Валиева проявила настоящий характер, и вместе со всеми болельщиками я надеюсь увидеть эту талантливую спортсменку на будущих Олимпиадах», — написал Собянин на своей странице в «инстаграме».

Напомним, в личном турнире на Олимпиаде в Пекине золотую медаль завоевала Анна Шербкова. Александра Трусова стала второй и завоевала серебро. Россиянка Камила Валиева заняла итоговое четвёртое место.

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