Олимпийской чемпионкой в лыжном хафпайпе стала китайская фристайлистка Эйлин Гу

В пятницу, 18 февраля, на Олимпиаде в Пекине фристайлистки разыграли медали в хафпайпе.
Золото в этом виде программы досталось китаянке Эйлин Гу. Свой лучший результат — 95,22 балла она показала во второй попытке.
Серебро завоевала представительница Канады Кэсси Шарп — 90,75 балла. Бронза у её соотечественницы Рэйчел Каркер — 87,75 балла.
Эстонская фристайлистка Келли Силдару, которая была третьей в квалификации, в финале опустилась на четвёртое место.
Всего в финале участвовали 12 спортсменок. У каждой из них было по три попытки.
Россию в этой дисциплине представляла Александра Глазкова, которая днём ранее не сумела преодолеть квалификацию.
Зимние Олимпийские игры в Пекине завершится 20 февраля.
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