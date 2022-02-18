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Олимпийской чемпионкой в лыжном хафпайпе стала китайская фристайлистка Эйлин Гу

Олимпийской чемпионкой в лыжном хафпайпе стала китайская фристайлистка Эйлин Гу
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В пятницу, 18 февраля, на Олимпиаде в Пекине фристайлистки разыграли медали в хафпайпе.

Золото в этом виде программы досталось китаянке Эйлин Гу. Свой лучший результат — 95,22 балла она показала во второй попытке.

Серебро завоевала представительница Канады Кэсси Шарп — 90,75 балла. Бронза у её соотечественницы Рэйчел Каркер — 87,75 балла.

Олимпиада 2022. Фристайл
Женщины. Ски-хафпайп. Финал
18 февраля 2022, пятница. 04:30 МСК
Окончено
1
Эйлин Гу
Китай
95.25
2
Кэсси Шарп
Канада
90.75
3
Рэйчел Каркер
Канада
87.75

Эстонская фристайлистка Келли Силдару, которая была третьей в квалификации, в финале опустилась на четвёртое место.

Всего в финале участвовали 12 спортсменок. У каждой из них было по три попытки.

Россию в этой дисциплине представляла Александра Глазкова, которая днём ранее не сумела преодолеть квалификацию.

Зимние Олимпийские игры в Пекине завершится 20 февраля.

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