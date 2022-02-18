Президент МОК рассказал, кого стоить винить в ситуации с допингом у Камилы Валиевой

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах прокомментировал ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой, в допинг-пробе которой были найдены следы триметазидина. По решению Спортивного арбитражного суда 15-летняя спортсменка была допущена к участию в Играх в Пекине.

«Есть позитивная проба «А»,, и с ней нужно работать. Нельзя решить проблему, игнорируя её. И мы не игнорировали её, это не был хаос, это справедливость, это решение суда. Понятно, что выражались разные мнения по всему миру, но мы следуем букве закона и в то же время переживаем, что в теле 15-летней девочки обнаружен незаконный препарат. Мы считаем, что винить в этом случае надо тех, кто за это отвечает», — передаёт слова Баха корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



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