Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Глава МОК ответил на вопрос, должна ли Этери Тутберидзе оставаться на Олимпиаде

Глава МОК ответил на вопрос, должна ли Этери Тутберидзе оставаться на Олимпиаде
Комментарии

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах на пресс-конференции ответил на вопрос, должна ли оставаться на Олимпиаде в Пекине заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в свете допингового скандала с её ученицей Камилой Валиевой.

«Мы попросили провести расследование, чтобы разъяснить данную ситуацию. Мы верим ВАДА и не будем сомневаться при принятии необходимых мер. Меры могут быть очень строгими», — сказал Бах.

Спортивный арбитражный суд ранее допустил Валиеву к участию в личном турнире, несмотря на ранее подтверждённый положительный допинг-тест. В итоге Камила заняла четвёртое место.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.

Новость по теме
Президент МОК рассказал, кого стоить винить в ситуации с допингом у Камилы Валиевой
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022