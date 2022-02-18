Глава МОК ответил на вопрос, должна ли Этери Тутберидзе оставаться на Олимпиаде

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах на пресс-конференции ответил на вопрос, должна ли оставаться на Олимпиаде в Пекине заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в свете допингового скандала с её ученицей Камилой Валиевой.

«Мы попросили провести расследование, чтобы разъяснить данную ситуацию. Мы верим ВАДА и не будем сомневаться при принятии необходимых мер. Меры могут быть очень строгими», — сказал Бах.

Спортивный арбитражный суд ранее допустил Валиеву к участию в личном турнире, несмотря на ранее подтверждённый положительный допинг-тест. В итоге Камила заняла четвёртое место.

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