«Будь проклят этот допинг!» Анна Погорилая эмоционально высказалась о ситуации с Валиевой

Призёр чемпионатов мира и Европы российская фигуристка Анна Погорилая оценила итоги соревнований одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Россиянка Анна Щербакова завоевала золото, её соотечественница Александра Трусова — серебро, бронза досталась японке Каори Сакамото. 15-летняя россиянка Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, в итоге стала четвёртой.

«Наши девочки самые лучшие! И это факт, и с этим никто ничего не сделает! Наши три места! То, что сейчас происходит, это история! Анна Щербакова — золото. Александра Трусова — серебро. Камила Валиева — наше главное золото. Будь проклят этот допинг, сами придумали и просто затравили нашу девочку! Это уже не спорт, это ужас! Меня трясёт от всей этой ситуации. Если вы завидуете женскому фигурному катанию, то завидуйте молча, а не придумывайте этот бред», — написала Погорилая в своём «инстаграме».

В ходе Олимпиады стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой, но по решению CAS она была допущена к соревнованиям.

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