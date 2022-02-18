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«Наша боль». Ирина Слуцкая высказалась о выступлении Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине

«Наша боль». Ирина Слуцкая высказалась о выступлении Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине
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Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая прокомментировала результаты российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине. Анна Щербакова завоевала золото, Александра Трусова — серебро, Камила Валиева заняла четвёртое место.

«Крайне неожиданный финал… Как и ожидалось, наши девушки заняли почти весь пьедестал. Анечка Щербакова — я очень ждала от неё такого идеального проката, который она нам продемонстрировала! Умница! Я поздравляю её от всей души! Это абсолютно заслуженная победа.

Саша Трусова поразила нас своими прыжками. Пять четверных в одной программе — это историческое достижение! Браво!

Четвёртое место Камилы… Наша боль. Камила, держись! Я уверена, что через четыре года ты покажешь такой класс! Ты успела влюбить в себя весь мир! Ты умница, и все знают об этом. Друзья, что скажете? Эта Олимпиада была крайне непростой для нашей команды фигуристов и однозначно войдёт в историю как одна из самых скандальных», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».

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