«Какие слова!» Семенович оценила пост Медведевой о Валиевой, Трусовой и Щербаковой

Известная певица, актриса и телеведущая Анна Семенович, ранее выступавшая в фигурном катании, отреагировала на пост двукратного призёра Олимпийских игр Евгении Медведевой, поддержавшей россиянок после произвольной программы на Олимпиаде.

Евгения обратилась к Камиле Валиевой, Александре Трусовой и Анне Щербаковой. В частности, о Валиевой Медведева написала: «Камила, я знаю, что ты чувствуешь. Тебе может казаться, что это конец. Нет, это не конец. Я искренне желаю тебе подольше оставаться в спорте. То, что ты сейчас испытываешь, вылечат время и близкие люди рядом. Удали на неделю «инстаграм» и проведи время с близкими. Впереди ещё масса соревнований. Впереди ещё вся жизнь».

Семенович в комментарии к посту Евгении написала: «Какие слова!»

Щербакова завоевала золото, Трусова — серебро, Валиева стала четвёртой.

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