Тренер сборной России назвал причину падения Терентьева в полуфинале командного спринта ОИ

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев объяснил, почему Александр Терентьев упал в полуфинале командного спринта на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Напомним, падение не помешало сборной России пробиться в финал. Команда показала пятый результат в полуфинале, но прошла дальше как лаки-лузер.

«Сашу никто не ронял — он поскользнулся на повороте. На противоположной стороне того поворота стоял Пётр Седов, который мгновенно передал по рации, что Терентьев поскользнулся на ледяной корке, которая образовалась на трассе. Эту информацию сразу довели до всех спортсменов, чтобы они аккуратно проходили этот поворот», — написал Турышев в своём блоге на «Чемпионате».

В финале командного спринта сборная России, за которую, помимо Терентьева, выступал Александр Большунов, завоевала бронзу.

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