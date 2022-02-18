«Спасибо людям в пиджачках». Максим Ковтун высказался о ситуации с Камилой Валиевой

Трёхкратный призёр чемпионатов Европы, четырёхкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун написал пост об итогах соревнований одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Анна Щербакова завоевала золото, Александра Трусова — серебро, японка Каори Сакамото — бронзу. Камила Валиева заняла четвёртое место.
«Поздравляю нашу новую олимпийскую чемпионку Анну Щербакову. Безусловно заслуженное золото за безошибочные прокаты — и это при том, что накануне произошёл казус с ботинками!
Александра Трусова — уже легенда, первая в истории с пятью четверными! Надеюсь на её следующую Олимпиаду.
А насчёт Ками — даже настроения нет никакого. Просто больно за этого талантливейшего ребёнка! Увы, это спорт, Олимпиада. Я туда не добрался, но понимаю, что это самый сложный старт в жизни. Держись, Камила. Верю, что всё сложится. Ну и в конце концов, пока спорт будет мешаться с политикой, такое будет случаться. Спасибо людям в пиджачках», — написал Ковтун в своём «инстаграме».
В ходе Олимпиады стало известно, что декабрьская допинг-проба Валиевой дала положительный результат, однако CAS отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU и допустил её к соревнованиям.
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