Кёрлингистка Сидорова — о Валиевой: моё сердце ещё долго будет болеть. Так не должно быть

Российская кёрлингистка Анна Сидорова поделилась эмоциями от выступления российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине. Анна Щербакова завоевала золото, Александра Трусова — серебро. Камила Валиева стала четвёртой.

«Не хватает слов, чтобы выразить всю боль, наверное, половины страны, всех тех, кто болел за Камилу Валиеву. Огромное желание обнять её, хотя прекрасно понимаю, что пережить такое горе быстро не получится. Держись, наша девочка. Лично я не смогла сдержать слез и плакала с тобой.



Сначала слёзы радости за невероятную Александру Трусову и её 5 четверных, потом благодаря сумасшедшему прокату Анны Щербаковой. Наши звёздочки, спасибо вам за медали! Но, к сожалению, моё сердце ещё долго будет болеть. Так не должно быть, и все это знают», — написала Сидорова в своём «инстаграме».

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.