Большунов: не воспринимаю, когда говорят, что я гений

Российский лыжник Александр Большунов в эфире «Матч ТВ» ответил на вопросы комментатора Дмитрия Губерниева. На Олимпийских играх в Пекине он завоевал уже две золотые медали.



Губерниев: Если бы была возможность, как в Голливуде, оставить отпечаток ладони или ботинка, в каком месте этой Олимпиады вы бы его оставили? Где ваша главная Аллея героя?



Большунов: Думаю, всё-таки лыжный стадион. Там мы завоёвываем медали, там показываем достойные результаты.



Губерниев: Это был бы отпечаток ботинка или руки?



Большунов: Думаю, стопы.



Губерниев: Как вы относитесь к тому, что все говорят: «Большунов — гений, великий». Я уже вас в хоккей отправляю к Овечкину в «Вашингтон». Если серьёзно, насколько спокойно вы реагируете на эти высокопарные слова?



Большунов демонстративно уходит.

Губерниев: Ха-ха! Понятно!



Большунов возвращается и смеётся.



Губерниев: Саш, ну а если серьёзно?



Большунов: Не знаю. Я это не воспринимаю. Когда мне говорят, что я какой-то гений или что-то вроде такого, то чувствую себя некомфортно, потому что не люблю, когда обо мне так отзываются. Всё-таки я какой был, такой и остаюсь. Единственное, у меня уже есть две золотые медали. Но впереди есть другие цели, над которыми нужно работать.



Губерниев: Ну ничего себе! Восемь гонок — восемь золотых, то есть восемь медалей. Такого нет ни у кого в стране.



Большунов: Восемь золотых — это было бы неплохо!



Губерниев: Идём к восьми золотым! Всё только начинается.

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