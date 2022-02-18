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Лыжник Терентьев подвёл итоги выступления на Олимпиаде в Пекине

Лыжник Терентьев подвёл итоги выступления на Олимпиаде в Пекине
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Российский лыжник Александр Терентьев подвёл итоги собственного выступления на Олимпиаде в Пекине (Китай). Дебютант Олимпийских игр завоевал две бронзовые медали — в индивидуальном и командном спринтах.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев спросил лидера сборной Александра Большунова, если бы у него была возможность, как в Голливуде, оставить отпечаток ладони или ботинка, в каком месте этой Олимпиады он бы его оставил. На такой же вопрос ответил и Терентьев.

«Наверное, я оставил бы свой отпечаток на лыжной трассе. Как и Саша, слепок стопы. Полстопы — так, немножко.

Очень рад, что получилось сюда приехать и завоевать две бронзы. Это мои первые Олимпийские игры, и я надеюсь, что дальше будет больше», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».

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