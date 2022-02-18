Драчёв — о мужском масс-старте: настреляли так, что шансов на медали не было

Бывший глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поделился мнением о результатах мужского масс-старта на Олимпиаде в Пекине (Китай). Гонку выиграл норвежец Йоханнес Бё, а лучшим среди россиян стал Александр Логинов (15-й).
«В сегодняшней гонке не было шансов на медали, потому что настреляли так. Цветкову было очень тяжело, потому что он проигрывает соперникам по ходу. А наши два лидера — Латыпов и Логинов, должны были стрелять лучше, чем Майе, Йоханнес Бё и другие, чтобы рассчитывать на медали. У Логинова ещё были шансы, когда он пришёл на первую стойку. Ему хотелось доказать, что мы можем работать. Но, к сожалению, мы в эстафетных гонках справились, а в индивидуальных всё ещё тяжело.
Мы недотягиваем до лидеров. Функциональная готовность всегда тянет за собой стрельбу. Если ты хорошо бежишь, тебе легче стрелять», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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- 18 февраля 2022
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