Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Глава Росгвардии досрочно присвоил Устюгову и Сориной новые воинские звания за золото ОИ

Глава Росгвардии досрочно присвоил Устюгову и Сориной новые воинские звания за золото ОИ
Комментарии

Глава Росгвардии Виктор Золотов досрочно присвоил российским лыжникам Сергею Устюгову и Татьяне Сориной новые воинские звания за медали на Олимпиаде-2022 в Пекине. Устюгов и Сорина завоевали золотые медали в мужской и женской эстафете соответственно.

«Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации олимпийскому чемпиону, капитану Сергею Устюгову присвоено звание «майор», а победительнице Олимпиады в Пекине, старшему лейтенанту Татьяне Сориной – «капитан». Соответствующий приказ подписал директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов.

За выдающиеся спортивные заслуги и большой личный вклад в развитие спорта, позволившие обеспечить России мировое лидерство в лыжном виде спорта, очередные воинские звания офицерам войск национальной гвардии Сергею Устюгову и Татьяне Сориной присвоены досрочно», — отмечается в сообщении на сайте Росгвардии.

Сергей Устюгов, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Сергей Устюгов, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Татьяна Сорина, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Татьяна Сорина, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022