Глава Росгвардии досрочно присвоил Устюгову и Сориной новые воинские звания за золото ОИ

Глава Росгвардии Виктор Золотов досрочно присвоил российским лыжникам Сергею Устюгову и Татьяне Сориной новые воинские звания за медали на Олимпиаде-2022 в Пекине. Устюгов и Сорина завоевали золотые медали в мужской и женской эстафете соответственно.

«Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации олимпийскому чемпиону, капитану Сергею Устюгову присвоено звание «майор», а победительнице Олимпиады в Пекине, старшему лейтенанту Татьяне Сориной – «капитан». Соответствующий приказ подписал директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов.

За выдающиеся спортивные заслуги и большой личный вклад в развитие спорта, позволившие обеспечить России мировое лидерство в лыжном виде спорта, очередные воинские звания офицерам войск национальной гвардии Сергею Устюгову и Татьяне Сориной присвоены досрочно», — отмечается в сообщении на сайте Росгвардии.

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