Драчёв: России за ОИ поставлю тройку. Мы на второстепенных ролях в биатлоне

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв оценил результаты российских биатлонистов на Олимпиаде в Пекине (Китай).
«Что касается выступления нашей сборной в биатлоне на ОИ, понятно, что бороться с Бё или Майе у нас не было шансов. В какие-то моменты нам чуть-чуть не хватило, как например Цветкову. Но это в качестве утешения. Мы понимаем, насколько мы недотягиваем до норвежской и французской сборной. Мы на третьих, четвёртых и ещё более второстепенных ролях в биатлоне.
На этой Олимпиаде мы не показали ничего. Я бы поставил нам тройку. Для девочек эта оценка авансом, потому что у них совсем всё печально. Кристина Резцова пришла и спасла сезон женской команды. Она сделала практически невозможное», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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- 18 февраля 2022
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