Динара Алимбекова — о масс-старте: целилась в одну мишень, а попала в другую

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова объяснила неудачное выступление в масс-старте на Олимпиаде в Пекине. Она заняла 12-е место, совершив 6 промахов.

«Всё-таки хорошо, что пробежали сегодня. На завтра обещали ещё хуже погоду. Мужчины даже отменили тренировку. Не знаю, будем ли мы тренироваться в такой холод… А сегодня? Такие погодные условия — всегда лотерея. Здесь уже ни о каком профессионализме не идёт речь. Я считаю себя хорошим стрелком, который способен подстраиваться под разные капризы погоды, однако когда ветер так предательски дует в спину, сложно даже найти установку.

Признаюсь, я целилась в одну мишень, а попала в другую. Не знаю, как это так получилось. Ещё и солнце мешает. После первой стойки уходила и даже не могла вспомнить, сколько у меня промахов. Потому что долго стреляла и совсем запуталась. Стреляла в одно — попадала в другое. Очень сложно было. Хотя, как ни странно, сегодня я чувствовала себя, можно даже сказать, замечательно по сравнению с другими гонками. Либо всё только начинается для меня, либо я просто свыклась с тем, что здесь уже всё закончилось, и береглась. Перед выходом на старт разговаривала по телефону с мамой, делилась всеми своими тревогами, предполагала, что сегодня меня будут вывозить отсюда, как Тандреволд. Потому что знала: сегодня отдам все силы, какие остались, выдавлю из себя последние капли энергии.



Сил хватило, но погода… Первый круг выдался очень нервным, странным. Обычно девочки стартуют резво, кто-то вырывается вперёд, но сегодня никто не стал этим заниматься. Потому что сначала дует ветер в спину и тяжёлый подъём, а потом разворачиваемся — и сильный ветер в лицо. Каждая начинает тормозить, никто не хочет лезть вперёд. Так вот и наталкиваемся друг на друга. Я вообще неожиданно оказалась в самом конце. Меня все обгоняли. К счастью, я вовремя отреагировала на падение Джимы. Не знаю, такое всё суетное было. Либо это уже всех силы покинули, чтобы стартовать бойко и брать ситуацию под свой контроль», — цитирует Алимбекову «Прессбол».

Биатлон. Олимпийские игры. Пекин. Масс-старт. Женщины

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 40.18,0 (4).

2. Тириль Экхофф (Норвегия) +15,3 (4).

3. Марте Рёйселанд (Норвегия) +34,9 (4)...

5. Кристина Резцова (Россия) +1.11,0 (6)...

17. Ульяна Нигматуллина (Россия) +2.56,3 (6)...

20. Ирина Казакевич (Россия) +3.16,6 (7).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.