«Отмучились». Ярошенко — о провале российских биатлонистов в масс-старте на Олимпиаде

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко подвёл итоги мужского масс-старта на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Видимо, функционально силы ещё были, но морально — нет. Устали психологически. Стрелять уже тяжело. Поэтому выступление в масс-старте можно охарактеризовать одним словом — отмучились», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

Биатлон. Олимпийские игры. Пекин. Масс-старт. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) 38.14,4 (4).

2. Мартин Понсилуома (Швеция) +40,3 (2).

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +1.12,5 (3)...

15. Александр Логинов (Россия) +2.51,8 (7)...

19. Эдуард Латыпов (Россия) 3.21,0 (7).

20. Максим Цветков (Россия) 3.23,3 (6).

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