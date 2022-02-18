Президент СБР: Олимпиада не является праздником для спортсменов

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал об отношении спортсменов к Олимпийским играм.

«Олимпиада не является праздником для спортсменов как бы она ни проходила. Для них это прежде всего работа. Для тех, кто выступает в первые дни и заканчивает соревнования, тот может посещать её в обычном режиме, не в ковидном. Этот праздник — для зрителей. Надеюсь, что на следующей Олимпиаде, которая пройдёт в Италии, будет совсем другая атмосфера.

Нужно сказать спасибо оргкомитету, Китаю. Они приложили максимум усилий. С моей стороны к ним нет никаких претензий: ни по транспорту, ни по питанию, ни по организации. Они построили уникальные огромные объекты. Хотелось бы, чтобы они и дальше дополнялись, функционировали. Я бы поставил им пятёрку за организацию», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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