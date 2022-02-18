Ярошенко оценил выступление сборной России по биатлону на Олимпиаде-2022

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко высказался о результатах российских биатлонистов на Олимпиаде в Пекине (Китай).
«Я считаю, что четыре медали на Олимпиаде — отличный результат. Но понятно, что по ходу Игр все уже хотели золото. Перед началом соревнований говорили, что три медали — это отличный результат, а четыре — превосходный. Мы уже в процессе поняли, что можем бороться за золото. И оно было в общем-то досягаемо… Но, к сожалению, не смогли его завоевать. Нам будет к чему стремиться. У России абсолютно конкурентоспособная команда.
Только одна Резцова заявляла, что едет на Олимпиаду за золотом. Все остальные очень настороженно говорили. Зато сейчас есть чёткое понимание, что на следующих Играх надо выходить и бороться за золото, потому что бронза и серебро — это уже пройденный этап. Хотя понятно, что и соперники не дремлют. Надо много работать, чтобы завоевать золото», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
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- 18 февраля 2022
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