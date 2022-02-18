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Фигурное катание, Олимпийские игры — 2022: когда выступают российские пары

Фигурное катание, Олимпийские игры — 2022: когда выступают российские пары
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Сегодня, 18 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) спортивные дуэты выступают с короткой программой.

Россию представят три пары: Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский.

Мишин и Галлямов выйдут на лёд в 16:17 мск, Тарасова и Морозов — в 16:30, Бойкова и Козловский — в 16:37.

Медальный зачёт возглавляет сборная Норвегии, в активе которой 15 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых медалей. Сборная России завоевала 5 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей и занимает девятое место.

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