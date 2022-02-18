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Норвегия установила рекорд по количеству золотых медалей на зимних Олимпийских играх

Норвегия установила рекорд по количеству золотых медалей на зимних Олимпийских играх
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Сборная Норвегии установила рекорд зимних Олимпийских игр по количеству завоёванных золотых медалей. По итогам 14 дней соревнований в активе норвежцев уже 15 золотых наград.

Предыдущий рекорд был установлен Канадой на Играх 2010 года в Ванкувере — 14 золотых медалей. Аналогичный результат продемонстрировали Германия и Норвегия на Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году.

Норвежские спортсмены в Пекине завоевали также 8 серебряных и 11 бронзовых медалей. Норвегия лидирует в медальном зачёте. Второе место занимает Германия (10-7-5). На третьей позиции располагаются США (8-8-5). Сборная России завоевала 5 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей и занимает девятое место.

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