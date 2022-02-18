Анна Щербакова: в голове никаких мыслей — пустота и радость. Когда появятся — не знаю

Российская фигуристка Анна Щербакова после церемонии вручения ей золотой медали Олимпиады в Пекине рассказала о своих ощущениях после победы и поделилась ближайшими планами.
«Медаль очень тяжёлая. Я легла спать в 9 утра, на пару часов. Чувствую себя нормально. Осознания победы нет. Состояние — без лишних мыслей. Мне удалось побыть одной. В голове никаких мыслей — пустота и радость. Когда появятся — не знаю.
Первым делом хочу увидеться с родными и близкими. Они звонили, писали и переживали. Потратили больше нервов, чем я. Хочу поблагодарить за переживания во время соревнований и всей моей карьеры», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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- 18 февраля 2022
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