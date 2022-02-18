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Егор Сорин: Степанова в эстафете всё сделала грамотно

Егор Сорин: Степанова в эстафете всё сделала грамотно
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин поделился мнением о выступлении лыжницы Вероники Степановой в эстафете на Олимпиаде в Пекине (Китай). Российская команда выиграла эстафету, а Степанова выступала в качестве финишёра.

«На тренировках перед спринтом я уже понимал, что в топ-30 она точно отберётся, а если выберет правильный забег в четвертьфинале, то и за полуфинал поборется. Хотя теперь ясно, что она с любого забега могла в 1/2 финала выходить. Мы перестраховались, выбрали пятый забег. До спринта мы со спортсменкой разговаривали, именно полуфинал ставили целью. А если бы ещё удача повернулась к Веронике лицом, то могла и в финал пройти. То, что она проиграла в плотной борьбе Джессике Диггинс, незазорно. Сама спортсменка была довольна после гонки, у меня же остался небольшой осадок, что могло быть и лучше. А ведь накануне спринта она даже не пошла на лыжах кататься, поскольку накрыла акклиматизация. Вероника только кросс бегала в тот день. Но спринт провела отлично и доказала своё право на место в эстафете.

На эстафету у нас было несколько вариантов развития ситуации. Сработал тот, при котором сборная России оказалась убегающей от шведок. Хорошо, кстати, что впереди Вероники оказалась немка. Степанова всё сделала очень грамотно», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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