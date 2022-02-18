Анна Щербакова объяснила, почему не стала бурно праздновать победу на Олимпиаде

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, почему не стала бурно праздновать завоевание золотой медали на Олимпиаде в Пекине, и призналась, что хочет выступить на предстоящем чемпионате мира.
«Сложно сказать, как бы я себя чувствовала, если бы не было драмы. Сама не готова была радоваться. Как будто закончились все эмоции. Я не расстроилась, не стеснялась радоваться — просто закончились эмоции. Просто потеряла их.
Завтра тренировки перед показательными. Надо вспомнить их. В последний раз катала показательные перед чемпионатом Европы.
На чемпионат мира хочется. У меня сейчас даже нет ощущения, что соревнования закончились. Нет ощущения законченной работы. Пока так. У нас ещё Кубок Первого канала. Загадывать про новые титулы не буду. Надо продолжать работать», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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