Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Анна Щербакова рассказала об отношениях с Алиной Загитовой

Анна Щербакова рассказала об отношениях с Алиной Загитовой
Комментарии

Российская фигуристка Анна Щербакова, завоевавшая золото на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай), рассказала об отношениях с олимпийскими чемпионами Алиной Загитовой и Нэйтаном Ченом.

«Лично не встречались с Алиной Загитовой, но она мне писала, поддерживала во время Олимпийских игр. Это приятно. Мы хорошо общаемся.

С Нэйтаном Ченом мы не настолько близки, но я его видела перед разминкой. Может быть, и это придало сил. Не знаю. Мы ехали с ним в одном автобусе», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.

Новость по теме
Даниил Глейхенгауз обратился к Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Александре Трусовой
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022