Анна Щербакова рассказала об отношениях с Алиной Загитовой

Российская фигуристка Анна Щербакова, завоевавшая золото на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай), рассказала об отношениях с олимпийскими чемпионами Алиной Загитовой и Нэйтаном Ченом.

«Лично не встречались с Алиной Загитовой, но она мне писала, поддерживала во время Олимпийских игр. Это приятно. Мы хорошо общаемся.

С Нэйтаном Ченом мы не настолько близки, но я его видела перед разминкой. Может быть, и это придало сил. Не знаю. Мы ехали с ним в одном автобусе», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

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