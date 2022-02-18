Анна Щербакова рассказала об отношениях с Алиной Загитовой
Поделиться
Российская фигуристка Анна Щербакова, завоевавшая золото на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай), рассказала об отношениях с олимпийскими чемпионами Алиной Загитовой и Нэйтаном Ченом.
«Лично не встречались с Алиной Загитовой, но она мне писала, поддерживала во время Олимпийских игр. Это приятно. Мы хорошо общаемся.
С Нэйтаном Ченом мы не настолько близки, но я его видела перед разминкой. Может быть, и это придало сил. Не знаю. Мы ехали с ним в одном автобусе», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.
Комментарии
- 18 февраля 2022
-
17:15
-
17:10
-
17:09
-
17:08
-
17:00
-
16:53
-
16:51
-
16:49
-
16:43
-
16:43
-
16:38
-
16:31
-
16:24
-
16:18
-
16:10
-
16:10
-
16:08
-
16:06
-
16:03
-
16:00
-
15:46
-
15:41
-
15:36
-
15:36
-
15:28
-
15:25
-
15:25
-
15:23
-
15:23
-
15:09
-
15:03
-
14:59
-
14:45
-
14:31
-
14:29
Партнерский контент