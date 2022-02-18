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Небинарный спортсмен впервые выступил на зимних Олимпийских играх

Небинарный спортсмен впервые выступил на зимних Олимпийских играх
Тимоти Ледюк
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Американский фигурист Тимоти Ледюк, выступающий в паре с Эшли Кейн-Гриббл, вышел на лёд в короткой программе на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Он стал первым в истории зимних Олимпиад небинарным спортсменом. Ледюк ранее объявил о своей небинарной гендерной идентичности.

За своё выступление пара получила 74,13 балла и гарантировала себе участие в произвольной программе.

Россию в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде в Пекине представят три пары: Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский.

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