Небинарный спортсмен впервые выступил на зимних Олимпийских играх
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Американский фигурист Тимоти Ледюк, выступающий в паре с Эшли Кейн-Гриббл, вышел на лёд в короткой программе на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Он стал первым в истории зимних Олимпиад небинарным спортсменом. Ледюк ранее объявил о своей небинарной гендерной идентичности.
За своё выступление пара получила 74,13 балла и гарантировала себе участие в произвольной программе.
Россию в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде в Пекине представят три пары: Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский.
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