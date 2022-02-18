Положительную допинг-пробу украинской бобслеистки связали с китайским мясом

Президент федерации бобслея и скелетона Украины Михаил Гераскевич прокомментировал положительную допинг-пробу бобслеистки Лидии Гунько. Он подчеркнул, что в федерации уверены в невиновности спортсменки.



«Мы даже не сомневались в том, что Лидия ничего не употребляет, потому что в этом нет смысла. При современных методах исследования на Олимпиаде невозможно скрыть, что ты съел. Мы в целом за чистый спорт. Никогда не попадались на этом, поскольку не употребляем.



Откуда взялось это вещество… Причём такое же, какое в нашей Олимпийской деревне нашли у иранского горнолыжника. Между тестами (10 и 14 февраля) Гунько употребляла мясо. Мы о нём читали, когда немецкий НОК рекомендовал не употреблять в Китае мясо. Поскольку у них разрешают добавлять те вещества, которые запрещены в спорте, в рацион скота», — цитирует Гераскевича «Обозреватель».



Также функционер подчеркнул, что спортивные чиновники будут бороться за бобслеистку.

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